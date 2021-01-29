Евгений Пригожин завел канал в Telegram

В американских социальных сетях Twitter и Facebook удалены официальные страницы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. В официальной группе пресс-службы "Конкорда" появилось объяснение, почему администрации сайтов приняли решение заблокировать аккаунты Пригожина. Также было отмечено, что предприниматель завел канал в мессенджере Telegram.

Напомним, в Facebook, Twitter, Gab и Parler 1 января 2021 года появились аккаунты Пригожина. В течение практически месяца бизнесмен высказывался на разные актуальные темы. Его комментарии были доступны для всех пользователей, пока страницы не удалили.

"Конкорд" показал, какие комментарии оставлял Пригожин в социальных сетях. Например, он выразил свое мнение по поводу критики Telegram американскими либеральными медиа. Напомним, после массовых блокировок сторонников Дональда Трампа многие завели страницы в мессенджере Павла Дурова. Также Пригожин высказался о предоставлении российской компанией хостинга для соцсети Parler после того, как ее удалили из Google Store и App Store. Бизнесмен назвал Россию "безопасной гаванью свободы слова для свободных людей и свободных идей", а Америку — страной, решившей "задушить голос консерваторов со всего мира".

Аккаунты предпринимателя в Parler и Gab по-прежнему функционируют, а 27 января Пригожин завел официальный канал в Telegram.