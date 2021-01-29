YouTube снимет ограничение на воспроизведение гимна России

Видеохостинг YouTube снимет ограничение на воспроизведение российского гимна, которое было наложено по требованию компании Broadcast Music Inc (США), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Google.

"Мы рассмотрели претензию Broadcast Music Inc и определили, что она необоснованна и должна быть отозвана", — говорится в сообщении Google.

Напомним, Роскомнадзор направил в Google требование о необходимости снять запрет на воспроизведение материалов, содержащих российский гимн, который был наложен YouTube под предлогом нарушения авторских прав.

Роскомнадзор назвал данную ситуацию "неприкрытым и недопустимым хамством", напомнив, что никакие символы государственной власти не являются объектом авторского права.