Видеохостинг YouTube снимет ограничение на воспроизведение российского гимна, которое было наложено по требованию компании Broadcast Music Inc (США), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Google.
"Мы рассмотрели претензию Broadcast Music Inc и определили, что она необоснованна и должна быть отозвана", — говорится в сообщении Google.
Напомним, Роскомнадзор направил в Google требование о необходимости снять запрет на воспроизведение материалов, содержащих российский гимн, который был наложен YouTube под предлогом нарушения авторских прав.
Роскомнадзор назвал данную ситуацию "неприкрытым и недопустимым хамством", напомнив, что никакие символы государственной власти не являются объектом авторского права.
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