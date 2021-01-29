В Госдуме сокращение населения на 500 тыс. человек объяснили COVID-19

За 2020 год численность населения России впервые за последние 15 лет сократилась более чем на полмиллиона человек: с 146 млн 748,7 тыс. человек до 146 млн 238,1 тыс. человек. Такие данные приводит Росстат.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, это связано с пандемией COVID-19, отсутствием у многих россиян возможности пройти плановый осмотр, сделать плановую операцию, сообщает РИА "Новости".

"Это, конечно, не самым лучшим образом сказалось на уровне смертности в нашей стране. Свою роль сыграла боязнь некоторых россиян обращаться к врачу в период пандемии, а также невозможность посещать поликлинику, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, проводить время на воздухе", — пояснила депутат.

Как подчеркнула Бессараб, высокая смертность связана с COVID-19.

"Я имею в виду не саму смертность, а последствия от всего воздействия этого вируса на наш привычный образ жизни", — пояснила парламентарий.

Также она отметила, что уровень смертности может вырасти и в других странах.