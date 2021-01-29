Российский суд конфисковал дом беглого банкира в Лондоне

Суд в Москве постановил арестовать роскошный лондонский таунхаус стоимостью примерно в $50 млн у уехавшего из страны экс-финансиста Георгия Беджамова.

Расположенный на площади Белгрейв в британской столице, дом имеет общий адрес и общий сад с посольствами Испании, Австрии, Турции, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Решение принято в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего банкира "за злоупотребление средствами клиентов и выдачу незаконных кредитов".

Георгий Беджамов, владевший ныне несуществующим Внешпромбанком, обвиняется в мошеннических операциях на сумму 113 млрд рублей ($1,5 млрд).

Пока дело рассматривалось, Беджамов оставался в Лондоне. Сейчас, как сообщается, ведутся переговоры о его экстрадиции, чтобы он смог лично ответить на обвинения. Его жена Алина Золотова и двое их младших детей живут в Монако.

Напомним, Центральный Банк Москвы отозвал лицензию Внешпромбанка на осуществление деятельности в 2016 году.

В то время банк задолжал своим кредиторам более 200 млрд рублей ($2,6 млрд), и его активы были арестованы, чтобы помочь покрыть дефицит.

В 2019 году активы Беджамова в Великобритании были заморожены, но ему по-прежнему разрешалось совершать ограниченные деловые операции в соответствии с британским законодательством. Согласно постановлению суда, он может ежемесячно тратить до $137 000 на "личные расходы" из банка в $19 млн, принадлежащих его адвокатам.

Нет никакой гарантии, что власти Лондона немедленно признают решение суда в отношении таунхауса Беджамова. Теперь российские власти обратятся в Высокий Суд Англии с ходатайством о наложении ареста.