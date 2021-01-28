Татьяна Голикова назвала "вредным" введение "ковидных" паспортов

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила идею введения "ковидных" паспортов. Она считает, что не стоит вводить никаких новых документов.

"Хочу обратить внимание глав регионов на нецелесообразность и даже вредность введения дополнительных документов, кроме тех, что предусмотрены законодательством", — заявила Голикова во время совещания с членами правительства.

Напомним, гражданам, привившимся от COVID-19, в прививочных пунктах выдаются сертификаты. Голикова обратила внимание глав регионов на то, что это вызывает раздражение россиян. Многие граждане воспринимают вакцинацию как принудительную меру, что недопустимо, считает вице-премьер.

Вероятность введения единого международного сертификата о прививках от коронавируса для поездок в другие страны маловероятна, заявила она.