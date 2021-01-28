Похоронный магнат Мазараки называет себя "коммерсантом при генерале"

Владелец ночных VIP-клубов, похоронный магнат Лев Мазараки, фигурировавший в расследовании Ивана Голунова о бенефициарах чёрного рынка при ГБУ "Ритуал", имеет только на одном счёте на Мальте остаток в €250 млн.

Об этом говорят документы о многочисленных активах семьи Мазараки на острове, которые стали достоянием одного из мировых бюро в сфере финансовых расследований. Эти документы изучил и ВЧК-ОГПУ, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Брат Льва — Валерьян Мазараки — является первым заместителем директора ГБУ "Ритуал". Сам Лев Мазараки любит хвастать в неформальной обстановке, что имеет свой кабинет в здании УФСБ по Москве и области и гордо называет себя "коммерсантом при генерале Алексее Дорофееве" (начальник УФСБ).

Если это правда, то Московское управление рискует переплюнуть полковников Захарченко, Фролова и Черкалина, вместе взятых. Так как источник средств, обнаруженных на счетах на Мальте, объяснить крайне тяжело, сопоставляя официальные прибыли принадлежащих семье Мазараки компаний.