Минтруд запретил врачам скорой помощи есть, спать, читать и отвлекать водителя по дороге на вызов.

Новый регламент работы медиков в интервью "Правде. Ру" прокомментировал первый заместитель директора по научной работе Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко, доктор медицинских наук, профессор Александр Линденбратен.

"Мне это напоминает старые времена профсоюзных организаций, которые всякие такие вещи отслеживали.

Что я могу сказать? Это чисто обывательская точка зрения. Если едешь без пациента, то почему должен молчать?

А если это не скорая помощь, а полицейская машина, они имеют право по дороге разговаривать или нет? Может быть, речь идёт о каких-то этических вопросах. К медицине это не имеет отношения.

Я понимаю, что когда ты с пациентом едешь, то не надо ничего обсуждать. Но это понятие медицинской этики", — пояснил собеседник "Правды. Ру".