В России запретили редактировать фотографии для паспорта

С 11 января 2021 года в России вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов, сообщает "Российская газета". Теперь россиянам запрещено обрабатывать фото для паспорта.

"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки", — говорится в тексте документа.

Требование аргументировано тем, что на фотографии главного документа гражданина должны быть отображены "все особенности лица".

Соответственно, снимок, сделанный в линзах, изменяющие цвет глаз, приниматься не будут. Если человек носит очки, то они должны быть без тонированных стёкол. Оправа очков не должна закрывать глаза.

Кроме того, фото должно соответствовать возрасту человека на момент подачи заявления на оформление или замену паспорта.