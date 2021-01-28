Зоозащитники призывают не обзывать людей животными

Представители организации по защите прав животных РЕТА обратились к своим подписчикам с призывом отказаться от использования названия животных в качестве оскорблений людей.

"Обзывать кого-то животным — оскорбление, которое укрепляет миф о превосходстве людей над другими животными и оправдывает насилие над ними", — написали они на своей странице в Twitter.

Зоозащитники называют такое оскорбление спесишизмом — дискриминацией на основании биологического вида. Они считают, что из-за этого люди становятся равнодушными, а убийства животных выглядят чем-то нормальным.

Представители РЕТА призывают граждан не использовать никакие ругательства и стать добрее.

Однако не все подписчики организации положительно восприняли этот призыв.

Многие из них высмеяли заявления РЕТА и напомнили, что у животных нет речевого аппарата, а их названия связаны с их признаками.

Веганы и сторонники прав животных восприняли заявление организации как шутку.