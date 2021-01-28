В Совфеде сообщили о снижении доходов работающих пенсионеров

Из-за пандемии коронавируса пенсионерам приходится находиться на самоизоляции, что приводит к снижению их доходов. Дело в том, что больничные листы рассчитываются по оплате труда за два года.

"Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", — пояснил сенатор Владимир Кравченко.

В качестве примера политик привёл пенсионеров из Томской области. Они вынуждены находиться на изоляции с 6 апреля 2020 года по настоящее время. Они не получали доход, по которому будут рассчитываться оплаты по больничному весь предыдущий год.

Также Кравченко заявил, что с 2021 года пособия многих пенсионеров сократятся на 25%.