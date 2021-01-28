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Олег Шеин: немногие медиа говорят о проблемах простых людей

Общество

В поздравительном обращении к редакции "Правды.Ру" по случаю дня рождения издания, Олег Шеин, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, отметил социальную ориентацию издания.

Олег Шеин: немногие медиа говорят о проблемах простых людей

— Я от всего сердца хочу поздравить "Правду.Ру" с днём рождения. Это медиа, которое устоялось, которое полюбили люди.

Медиа, которое не просто профессионально делает свою работу, но и обращает внимание на проблемы обычных людей, живущих в стране, затрагивает сложности, показывает возможные пути решения.

Сегодня это большая редкость. И поэтому огромного уважения заслуживает труд всех людей, которые этим занимаются долгие годы — более 20 лет.

Я хочу пожелать всему коллективу успехов, радости от ощущения, что вы встречаетесь друг с другом, приходите на работу и чувства удовлетворения от того, что каждый прошедший день дал возможность людям получить больше информации. Честной, правдивой.

И, конечно, здоровья. Сегодня это не фигура речи, это совершенно прямое пожелание.

Пусть та миссия Правды, которую вы реализуете, позволит быстрее изменить нашу жизнь каждого из нас.

Еще раз огромная благодарность вам за тот большой труд, который вы делаете.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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