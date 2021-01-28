Леонид Зюганов: независимая пресса необходима нам как воздух

Поздравляя "Правду.Ру" с днём рождения, депутат Московской Городской Думы, председатель комиссии МГД по науке и промышленности Леонид Зюганов (фракция КПРФ) отметил независимость издания.

— На самом деле считаю, что у нас не так много осталось независимой прессы, которая может объективно давать всю информацию.

И честно скажу "Правде.Ру": вы — большая надежда для многих москвичей и для нас, оппозиционных политиков. Без вас о нас никто не узнает, никогда ничего не услышит, не узнает ни о деятельности, ни о борьбе, ни об идеях, так как в текущих условиях в сложной обстановке в стране первые пять кнопок стандартного московского пульта, конечно, никакой объективности не дают.

Поэтому желаю вашей редакции здоровья. Побольше антител для всех членов редакции.

И, конечно, оставаться на своём пути, никого в этом плане не слушать — тех, кто пытается вечно либо сбить, либо попытаться как-то ввести в этот пул стандартных журналистов, которым приказывают что-то сверху.

Естественно, хорошего настроения в 2021 году.

Всё-таки мы с вами в душе понимаем, что политическая ситуация может измениться и может измениться довольно скоро. Поэтому чтобы быть на острие этого ножа, на острие стрелы, чтобы не упустить моменты, желаю оставаться такими же профессионально ответственными, каковыми вы являетесь, и бдительными, конечно, в 2021–2022 годах.