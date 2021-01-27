В Минпросвещения рассказали об изменениях в сдаче ЕГЭ в 2021 году

В 2021 году единый государственный экзамен будут сдавать только школьники, планирующие поступать в высшие учебные заведения, заявил в эфире телеканала "Вместе-РФ" министр просвещения России Сергей Кравцов.

"В этом году принято решение: единый государственный экзамен пройдёт для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения", — сообщил он.

Учащиеся, которые не собираются поступать в вузы, должны будут сдать экзамен по математике и русскому языку.

Также Кравцов заявлял, что в задания, которые входят в ЕГЭ, никаких изменений вносить не планируется.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что в России могут отменить "несостоятельный" ЕГЭ.