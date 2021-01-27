Цукербергом управляют американские спецслужбы, заявил Пригожин

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Как сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену, в связи с блокировкой будут поданы апелляции. Кроме того, юридическая служба компании изучит ситуацию на предмет целесообразности подачи иска к представителям соцсетей.

Информация была опубликована пресс-службой компании "Конкорд". Сообщается, что западные соцсети пошли на блокировку, предположительно, из-за слов Пригожина о новом указе президента США Джо Байдена. Американский лидер снял запрет на службу в армии для трансгендеров.

В удаленной публикации Пригожина говорилось, что военный аппарат Штатов стал слабым, а решение Байдена призвано отбить у любого противника желание воевать с американцами. Именно после этого комментария аккаунты Пригожина и были заблокированы. Справочный центр американских соцсетей сообщил, что страницы данного пользователя восстановлению не подлежат. В целях безопасности причины блокировки не указали.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с блокировкой личных аккаунтов Пригожина будут поданы все необходимые апелляции в службы поддержки социальных сетей, но исключительно с целью подтвердить тот факт, что администрация Facebook и Twitter проигнорирует обращения.

"Что касается подачи в суд, если юридическая служба найдет позицию, при которой возможно "размазать" Цукерберга и его соцсети, тогда последует иск. В противном случае в США — это бессмысленно. Там нет законов, есть бандитские понятия — "когда тебя боятся, ты побеждаешь", — отметили в пресс-службе.

Пригожин также заметил, что Госдеп США блокирует любые "неугодные комментарии".