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Цукербергом управляют американские спецслужбы, заявил Пригожин

Общество

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Как сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену, в связи с блокировкой будут поданы апелляции. Кроме того, юридическая служба компании изучит ситуацию на предмет целесообразности подачи иска к представителям соцсетей.

Цукербергом управляют американские спецслужбы, заявил Пригожин

Информация была опубликована пресс-службой компании "Конкорд". Сообщается, что западные соцсети пошли на блокировку, предположительно, из-за слов Пригожина о новом указе президента США Джо Байдена. Американский лидер снял запрет на службу в армии для трансгендеров.

В удаленной публикации Пригожина говорилось, что военный аппарат Штатов стал слабым, а решение Байдена призвано отбить у любого противника желание воевать с американцами. Именно после этого комментария аккаунты Пригожина и были заблокированы. Справочный центр американских соцсетей сообщил, что страницы данного пользователя восстановлению не подлежат. В целях безопасности причины блокировки не указали.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с блокировкой личных аккаунтов Пригожина будут поданы все необходимые апелляции в службы поддержки социальных сетей, но исключительно с целью подтвердить тот факт, что администрация Facebook и Twitter проигнорирует обращения.

"Что касается подачи в суд, если юридическая служба найдет позицию, при которой возможно "размазать" Цукерберга и его соцсети, тогда последует иск. В противном случае в США — это бессмысленно. Там нет законов, есть бандитские понятия — "когда тебя боятся, ты побеждаешь", — отметили в пресс-службе.

Пригожин также заметил, что Госдеп США блокирует любые "неугодные комментарии".

"Facebook — это ни что иное, как клуб почитателей американской либеральной системы. Вы думаете, что вы — участник. А на самом деле, вы — кормовая база для Цукерберга, люди, которые приносят ему доход. А о ваши взгляды он ежедневно ноги вытирает. И не забывайте самое главное — Цукерберг не является самостоятельным лицом, им управляют американские спецслужбы", — подчеркнул Пригожин.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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