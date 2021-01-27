В России хотят ввести возрастную идентификацию в соцсетях

Социальные сети обяжут проводить обязательную возрастную идентификацию в тех случаях, когда речь идёт о несовершеннолетних пользователях. На данный момент возрастная идентификация является правом соцсетей, но не обязанностью.

"Необходима возрастная идентификация детей в соцсетях. Сейчас это добровольная часть, она не требует обязательного решения. Поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере, потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество", — заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Кроме того, эксперт считает необходимым создать специальные сим-карты для детей, которые могут быть необязательными, сообщает РИА "Новости".