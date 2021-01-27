На курорте "Роза Хутор" открылся ресторан "Simach в Поляне"

Simach в Поляне открылся в самом центре курорта на Площади Роза, в здании возле Ратуши. Проект занял два этажа: lounge-зона с танцполом на первом и ресторан на втором. Посидеть за баром можно на обоих уровнях.
Созданием меню занималась целая команда шеф-поваров из Москвы и Санкт-Петербурга. За кухню здесь отвечают сразу три шефа:
Совместными усилиями трех шеф-поваров появилось меню, которое состоит из классических японских позиций, традиционной итальянской гастрономии и авторских блюд.
Simach предлагает и утреннее меню.
За барную карту отвечает бессменный шеф-бартендер Simach Дмитрий Нестеров. В местной коктейльной карте классика в новом прочтении и авторские напитки.
Пока Simach в Поляне работает в формате ресторана и бара. Как только эпидемиологическая ситуация стабилизируются и последует снятие соответствующих ограничений, к еде и напиткам прибавятся концерты и вечеринки.
Адрес: Площадь Роза, 1
Тел: +7 938 497-50-28
Режим работы: 09.00-23.00
Instagram:https://www.instagram.com/simach_v_polyane/
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