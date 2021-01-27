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На курорте "Роза Хутор" открылся ресторан "Simach в Поляне"

Общество

Simach в Поляне открылся в самом центре курорта на Площади Роза, в здании возле Ратуши. Проект занял два этажа: lounge-зона с танцполом на первом и ресторан на втором. Посидеть за баром можно на обоих уровнях.

На курорте "Роза Хутор" открылся ресторан "Simach в Поляне". 409735.jpeg

Созданием меню занималась целая команда шеф-поваров из Москвы и Санкт-Петербурга. За кухню здесь отвечают сразу три шефа:

  • Павел Гроцкий (шеф-повар "Сыроварни" на Красном Октябре),
  • Михаил Кучма (шеф-повар "Сыроварни" в Санкт-Петербурге)
  • и Стас Иванов (ставил меню в Avocado Queen в Бодруме).

Совместными усилиями трех шеф-поваров появилось меню, которое состоит из классических японских позиций, традиционной итальянской гастрономии и авторских блюд.

  • Обязательный хит в меню — фирменная пицца Simach c лососем и маскарпоне (850 руб.).
  • Также неизменный интерес вызывают паста паппарделле с кроликом и шпинатом (750 руб.)
  • и орзо с гребешками (790 руб.).
  • В качестве основного блюда часто заказывают филе Миньон с картофельно-трюфельным пюре (1180 руб.)
  • и рапан с сырным фондю с хрустящими овощами (850 руб.).
  • Есть в ресторане и special menu, в котором найдется тартар из говядины с трюфельной солью и чипсами из корня сельдерея (850 руб.)
  • и мильфей со сметанным муссом (550 руб.).
  • Не обошлось и без раздела RAW: суши, тартар роллы, сашими и hand-роллы.
На курорте

Simach предлагает и утреннее меню.

  • На завтрак здесь готовят яйцо пашот с гуакамоле (490 руб.),
  • скрэмбл с трюфелем (720 руб.),
  • бельгийские вафли с пюре из авокадо и креветкой на гриле (390 руб.)
  • или французский омлет с крабом (1570 руб.).
На курорте

За барную карту отвечает бессменный шеф-бартендер Simach Дмитрий Нестеров. В местной коктейльной карте классика в новом прочтении и авторские напитки.

Пока Simach в Поляне работает в формате ресторана и бара. Как только эпидемиологическая ситуация стабилизируются и последует снятие соответствующих ограничений, к еде и напиткам прибавятся концерты и вечеринки.

Адрес: Площадь Роза, 1

Тел: +7 938 497-50-28

Режим работы: 09.00-23.00

Instagram:https://www.instagram.com/simach_v_polyane/

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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