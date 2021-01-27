Людмила Айвар: Любим, уважаем, ценим. Всего самого-самого наилучшего

В день рождения "Правды.Ру" к поздравлениям присоединяется Людмила Айвар, доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России.

— Что хочу сказать для "Правды.Ру", такого замечательного издания, с которым мы сотрудничаем уже очень давно?

Я хочу поздравить вас с днём рождения, пожелать успехов, развития и продолжения работы в том же тренде. У вас замечательное руководство, замечательные сотрудники, которые делают программу очень интересной и популярной.

Я надеюсь, что будущий год и все дальнейшие годы существования этого замечательного издания принесут плодотворные успехи, удачи. Побольше уважаемых и продуктивных спикеров. Хотелось бы пожелать, чтобы всегда были интересные программы.

Мы вас очень любим, уважаем, ценим. И желаем вам всего самого-самого наилучшего!