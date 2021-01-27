Витренко: Спасибо, что несёте Правду людям

27 января день рождения отмечает "Правда.Ру". Со знаменательной датой коллектив поздравила Наталья Витренко, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины:

— Когда коллектив "Правды.Ру" взял своему сайту такое название, то вместе с ним взвалил на свои плечи очень большую ответственность: в этом море, в этом океане лжи, фейков, извращений, перекручиваний, тенденциозности и неправды основатели издания заявили, что они будут нести людям Правду.

И это очень ответственно, и это очень почётно.

Я очень ценю то, что вы, сегодняшняя редакция, стараетесь именно так и делать.

Я понимаю, насколько вам трудно. Но это очень важно.

Это особенно важно сейчас, когда человечество захлёбывается в потоке лжи и пропаганды. Когда масса людей не понимает, что происходит. И оттого поступает не так, как надо. Они в этом не виноваты, просто потому, что не знают, что происходит на самом деле.

И очень хочется, чтобы Правда, действительно Правда о реальности, об объективности того, что происходит, дошла до каждого человека.

Я глубоко убеждена, что если каждый будет знать Правду, он будет уже вооружён и готов к каким-то осмысленным действиям по защите справедливости, по защите перспективы развития своей страны, человечества в целом. Это очень и очень важно.

Поэтому я желаю "Правде.Ру" успеха. Я желаю редакции не сдаваться и не падать духом, даже когда бывают какие-то сложности или обиды, потому что это очень сложно, но и очень-очень важно, и почётно — нести Правду своим читателям.