Вассерман: бумажная "Правда" умерла и воскресла в "Правде.Ру"

Сегодня свой 22-ой день рождения отмечает медиахолдинг "Правда.Ру". Коллектив издания поздравил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

— Мне очень жаль, что в своё время бумажное издание "Правда" оказалось оторвано от своих партийных корней и вскоре заглохло.

И я очень рад, что интернет-издание "Правда" сохранило былые традиции. В том числе и заложенные еще основателем издания Владимиром Ильичём Ульяновым. Издание до сих пор сохраняет и боевой характер, и содержательность, опирающуюся на мощный теоретический фундамент.

Я очень надеюсь, что и впредь эти традиции будут в вашем сетевом издании процветать, развиваться и совершенствоваться.

Желаю вам всяческих успехов на этом теоретически обоснованном и очень достойном пути!