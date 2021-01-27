Бутина и Вышинский устроили акцию протеста у посольства Латвии

Журналисты Кирилл Вышинский и Мария Бутина, на себе прочувствовавшие западные "антироссийские настроения", провели акцию протеста у посольства Латвии в Москве, с целью продемонстрировать свою поддержку журналистам, преследуемым в этой стране.

Они провели одиночные пикеты в знак осуждения продолжающегося уголовного преследования связанных с Россией журналистов.

Мария Бутина была в наручниках и держала плакат с надписью "Max security free speech zone", на котором был изображен силуэт Латвии, отгороженной колючей проволокой.

"К сожалению, мне снова пришлось надеть наручники. Это самое последнее, что я хотела бы сделать, но я не могу поступить иначе. Это акция солидарности с нашими соотечественниками, с журналистами в Латвии, которых сейчас преследуют за альтернативную точку зрения, за их работу с российскими СМИ", — сказала Бутина журналистам во время акции протеста.

У Вышинского был плакат с надписью "прекратить преследование журналистов".

"Латвия нарушает фундаментальное право журналиста на свободу выбора, которое соответствует его убеждениям", — сказал он.

Акция последовала в ответ на уголовное дело, возбужденное в Латвии в конце декабря против семи журналистов, которые обвиняются в предполагаемых нарушениях санкций ЕС. Все они работали на два связанных с Россией издания — Baltnews и Sputnik. Если их признают виновными, им грозят крупные штрафы и даже тюремное заключение.

Напомним:

Мария Бутина была арестована в США в 2018 году, где находилась по студенческой визе. Её обвиняли в том, что она была "кремлевским шпионом", который использовался для проникновения в политические круги США, общался с республиканскими политиками и консервативными активистами.

В конечном счете она признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона о регистрации иностранных агентов и была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения в апреле 2019 года.

Она была освобождена в октябре того же года после частичного отбытия срока и депортирована.

Кирилл Вышинский, бывший глава РИА Новости Украина, был арестован киевскими властями в мае 2018 года и обвинен в государственной измене из-за предполагаемого участия Москвы в "гибридной информационной войне" против Украины.

Вышинский последовательно отрицал эти обвинения, заявляя, что он просто выполнял свою журналистскую работу и освещал продолжающийся гражданский конфликт на востоке Украины. Несмотря на широкое международное осуждение дела против него, журналист провел в заключении около полутора лет.

Он был освобожден в конце августа 2019 года в результате крупного обмена задержанными, прежде чем вернуться в Россию.