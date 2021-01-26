Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у граждан

В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники вымогают у граждан деньги за задержку посылок, сообщает РИА Новости.

Они присылают россиянам письма от имени "Почты России" с подменного домена Mail. ru и предлагают заплатить небольшие суммы, чтобы ускорить процесс доставки посылок.

В "Почте России" рассказали, что количество мошеннических писем увеличилось в последние месяцы.

"Текст всех писем похож: злоумышленники просят доплатить небольшую сумму денег, ссылаясь на непредвиденные расходы. На фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты", — сообщили в организации.

Информация уже передана сотрудникам полиции.

В "Почте России" отметили, что они присылают письма только с адресов @pochta.ru или @russianpost.ru.

Россиянам советуют обращать внимание на электронный адрес и не переходить по подозрительным ссылкам. На компьютер рекомендуется установить защитное решение с базами мошеннических сайтов и спама.