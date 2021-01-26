Малоимущим семьям будут компенсировать расходы на интернет

Малоимущим семьям будут компенсировать расходы на интернет. Эту идею поддержал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе социального онлайн-форума партии.

Рассматривая инициативу, он заявил, что можно продумать такой механизм.

Медведев подчеркнул, что компенсация затрат на оплату услуг интернета — минимально необходимая помощь, в которой сейчас нуждаются многие российские семьи.

В частности, данная мера необходима для того, чтобы в случае необходимости у детей была возможность учиться удалённо.

Ранее Медведев предсказал ослабление доллара при Джо Байдене. Это приведёт к тому, что инвесторы и другие держатели доллара будут избавляться от него из-за потери стабильности на рынке.