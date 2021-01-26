Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался на 65-м году жизни.
Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" в Twitter со ссылкой на источник в семье экс-политика.
"Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни… Причина смерти пока не сообщается", — пишет издание.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.