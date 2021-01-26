ЦИК не будет проводить опрос граждан о выносе тела Ленина из Мавзолея

В СМИ распространилась информация о том, что с целью тестирования системы электронного голосования в России могут провести опрос о выносе тела Владимира Ильича Ленина из Мавзолея.

"Во время тестирования могут задавать вопросы, связанные с проекцией на будущую избирательную кампанию.

Но это не обязательно, могут задать какой-то общий вопрос, например, о "выносе Ленина из Мавзолея", — сообщают собеседники.

В ходе проведения выборов в Государственную Думу будет использована система электронного голосования.

Тестирование запланировано на апрель. В эксперименте будет задействовано 5-7 регионов. Также есть версия, что к участию в тестировании привлекут 20 регионов.

Позднее зампред ЦИК РФ Николай Иванович Булаев опроверг данную информацию, заявив, что ЦИК РФ не планирует проводить опрос о выносе тела Ленина из Мавзолея.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин против выноса тела Ленина из Мавзолея.