Запад использует блогера Алексея Навального для дистабилизации ситуации в России.

Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Так он прокомментировал призыв властей Украины разорвать все отношения с РФ, пока Навальный не будет освобождён.

"Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", — отметил Патрушев.