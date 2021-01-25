Михалков о протестах: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"

В новом выпуске авторской аналитической программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян и прокомментировал, какой сценарий жизни подготовили для нас разработчики "глобальной перезагрузки".

Михалков для наглядности — он же режиссёр и понимает значение "картинки" — показал ролик ВЭФ пятилетней давности:

в нём показано "распланированное" авторами плана "Great reset" будущее мира "четвёртой промышленной революции":

человечество, разделённое социальной дистанцией, не имеющее частной собственности и ничего личного.

Особое внимание ведущий программы предлагает обратить на фигурки людей в этом видео:

они все без глаз и в масках.