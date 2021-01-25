В новом выпуске авторской аналитической программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян и прокомментировал, какой сценарий жизни подготовили для нас разработчики "глобальной перезагрузки".
Михалков для наглядности — он же режиссёр и понимает значение "картинки" — показал ролик ВЭФ пятилетней давности:
в нём показано "распланированное" авторами плана "Great reset" будущее мира "четвёртой промышленной революции":
Особое внимание ведущий программы предлагает обратить на фигурки людей в этом видео:
"Какой национальности этот человек в маске и без глаз? Неважно. Потому что он не индивидуален. Он часть скота. Это скот. Который идёт туда, куда его ведут", — делает вывод Михалков в "Бесогоне".
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.