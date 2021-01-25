Стабилизация ситуации с коронавирусом многим российским городам позволяет уже в ближайшее время вернуть вузы на очную форму обучения.

Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В самое ближайшее время мы вернёмся к традиционном формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками", — пояснил министр.