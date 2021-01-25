Брачный договор — не самый лучший способ организации семейной жизни, поскольку для совместного построения семьи необходимо взаимное доверие.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. По его словам, тенденция заключать брачные договора пришла к россиянам с Запада.

"Вы знаете, что в современном мире, это с Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется", — заявил Путин.