Сотрудник Росгвардии, посмеявшийся на видео над женщиной, которая получила удар в живот, будет уволен из силовых структур.
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", — отметил парламентарий.
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