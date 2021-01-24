Из Росгвардии уволят бойца, смеявшегося над пострадавшей женщиной

Сотрудник Росгвардии, посмеявшийся на видео над женщиной, которая получила удар в живот, будет уволен из силовых структур.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.