Адвокат Жорин объяснил, законны ли выездные судебные заседания

"Звёздный" юрист отметил, что это один из часто задаваемых ему вопросов.

Сергей Жорин разъясняет, что в этом вопросе не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

В советское время, по словам адвоката, практика выездных заседаний была повсеместной. Подобные заседания могли проводить в Доме культуры, по месту работы или учебы провинившегося. Делали это для того, чтобы заклеймить позором нарушителя закона и для того, чтобы другим не повадно было.

"Ни уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), ни гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) напрямую не регулирует порядок проведения выездных судебных заседаний, а также не содержат основания для их назначения", — объясняет Жорин в своём Instagram.

В качестве законодательных источников он приводит Ст. 58 ГПК РФ, ч. 2. ст. 284 УПК РФ, в которых говорится о необходимости осмотра на месте тех доказательств, которые не могут быть доставлены в суд.

"В настоящее время выездные судебные заседания могут проводится по административным делам о госпитализации гражданина в психиатрическую медицинскую организацию (гл. 30 КАС РФ). Согласно п. 7 ст. 277 КАС "Судебное заседание может проводиться в помещении суда или в помещении медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях…". И это правильно, так как лица, которые подлежат госпитализации, могут представлять опасность для других граждан, находящихся в здании суда.

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Также выездные судебные заседания могут проводиться в медицинских учреждениях (избрании / продлении меры пресечения, заседание о признании гражданина недееспособным), в исправительных учреждениях (рассмотрение ходатайства по УДО), в военных частях", — разъясняет Жорин в своём микроблоге.

Адвокат подчеркивает важность соблюдения всех требований к процессу (стороны были извещены надлежащим образом, им была предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела и т. д).