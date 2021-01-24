Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что жертвы домашнего насилия несут часть ответственности за происходящее с ними.

По его словам, женщины сами вступают в отношения с мужчинами, которые в будущем могут стать опасными.

"Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом. Они не хотят разводиться с мужьями не потому, что их удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе", — пояснил Милонов.