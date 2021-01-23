Юлия Навальная покинула ОВД "Сокол" в Москве. Ранее жену блогера задержали на несанкционированной акции протеста. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники.
Напомним, в России проходят незаконные митинги в поддержку задержанного Алексея Навального. Блогер был задержан 17 января после возвращения из Германии.
В Берлине Навальный проходил лечение с августа прошлого года.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.