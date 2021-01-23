Жену Алексея Навального Юлию задержали в Москве за участие в несанкционированной акции протеста.
Напомним, ранее блогера задержали в аэропорту Шереметьево. Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, куда его доставили в августе прошлого года.
"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", — написала Навальная в Instagram и опубликовала фото из автозака.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.