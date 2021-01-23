Жену Навального задержали в Москве

Жену Алексея Навального Юлию задержали в Москве за участие в несанкционированной акции протеста.

Напомним, ранее блогера задержали в аэропорту Шереметьево. Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, куда его доставили в августе прошлого года.