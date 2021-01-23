В России могут ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги и за их склонение к массовым беспорядкам.
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марченко, разработав соответствующий законопроект, который вводит уголовное наказание в виде лишения свободы для указанных правонарушений.
Парламентарий предлагает ввести уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги (сейчас наказание за это правонарушение — штраф до 50 тысяч рублей), а также до десяти лет лишения свободы за склонение к массовым беспорядкам.
"В виду нарастающей угрозы нелегитимной политической борьбы, а также участившимися случаями привлечения к административной ответственности подростков, мы предлагаем криминализовать состав части 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ, изложив его в проектируемой части четвертой статьи 151 УК РФ", — предложил депутат.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.