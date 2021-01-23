В РФ могут начать сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги

В России могут ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги и за их склонение к массовым беспорядкам.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марченко, разработав соответствующий законопроект, который вводит уголовное наказание в виде лишения свободы для указанных правонарушений.

Парламентарий предлагает ввести уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги (сейчас наказание за это правонарушение — штраф до 50 тысяч рублей), а также до десяти лет лишения свободы за склонение к массовым беспорядкам.