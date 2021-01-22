Пригожин посоветовал журналистам "Открытых медиа" прийти в "Патриот"

Предприниматель Евгений Пригожин выступил с оригинальным предложением, пригласив русофобски настроенных журналистов на курс реабилитации "Не плюй в колодец", организованный Медиагруппой "Патриот".

В компанию "Конкорд" обратилась редакция портала "Открытые медиа", готовящего материал о стартовавшем в Савеловском районном суде Москвы процессе по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, а также главредам изданий "Медуза" и "Довод" Ивану Колпакову и Илье Косыгину.

Журналисты "Открытых медиа" попросили Евгения Пригожина рассказать, какие цели преследует судебный процесс.

Пресс-служба компании "Конкорд" в своей группе в ВК разместила ответ Пригожина, объяснив, что основная цель иска — борьба с оскорблениями, фейками и недостоверными сведеними, распространяемыми многочисленными информационными ресурсами в Сети.

Пресс-служба указала на то, что "Открытые медиа" не получали свидетельства о регистрации СМИ. Юридическая служба компании "Конкорд" оценила заявленный моральный ущерб.

Пригожин уверен, что существование "Открытых медиа", "Довода" и других подобных интернет-ресурсов недопустимо. Он надеется, что в России будет принят "закон о запрете таких информационных помоек".

Бизнесмен также считает, что нужно положить конец и "уличному беспределу", к которому толкают некоторую часть населения подобные ресурсы.

Предприниматель воспользовался случаем и пригласил работников "Открытых медиа" пройти организованные специально для журналистов-русофобов Медиагруппой "Патриот" курсы реабилитации под названием "Не плюй в колодец".

Для прохождения реабилитации Евгений Пригожин порекомендовал взять с собой заявление и явку с повинной.