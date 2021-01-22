Многие россияне хотят остеклить свой балкон. В основном такое желание возникает у владельцев квартир в домах советской постройки. Остекление лоджий имеет массу преимуществ: это и защита от осадков, и возможность создать на балконе уютную зону или оранжерею.
О том, в каких случаях остекление балконов может быть незаконным, в интервью "Правде. Ру" рассказал первый заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.
"К остеклению балконов можно относиться по-разному. Но я бы так всё-таки сказал. Это может быть нарушением, если речь идёт об изменении архитектурного облика города и тогда это понятное замечание.
Если, например, в доме XIX века с выходящим фасадом на центральную улицу какое-то разноплановое остекление — то вагонкой, то пластиком, — то это, конечно, недопустимо и с этим надо бороться.
Но если мы говорим про большую часть остекленных балконов и лоджий в домах, которые не представляют собой исторической ценности, в спальных районах, то, наверное, было бы, мягко говоря, негуманно штрафовать и настаивать, чтобы люди за свой счёт меняли эти конструкции.
И всё-таки здесь надо воздержаться от каких-то таких критичных применений законодательства и отталкиваться от того, что муниципалитет думает об облике города, вкладывает средства, чтобы сделать всё красиво и не за счёт квартиросъёмщиков или собственников, которые это уже всё сделали.
Если мы говорим о замене, то замена, наверное, была бы в гуманном режиме единообразная за счёт муниципалитета", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.