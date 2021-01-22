Когда остекление балкона считается незаконным?

Многие россияне хотят остеклить свой балкон. В основном такое желание возникает у владельцев квартир в домах советской постройки. Остекление лоджий имеет массу преимуществ: это и защита от осадков, и возможность создать на балконе уютную зону или оранжерею.

О том, в каких случаях остекление балконов может быть незаконным, в интервью "Правде. Ру" рассказал первый заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.