Роскачество предупредило россиян о "ковидном" мошенничестве. После появления вакцины от COVID-19 тут же заработали фейковые сайты о её продаже. Как не стать жертвой мошенников, "Правде. Ру" рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"В первую очередь нужно быть внимательным и контролировать, что и где вы покупаете. Вакцинация — это в некотором роде информационный хайп, который работает на страхах человека, поэтому он, может быть, теряет бдительность. Из-за этого возникает такой фишинг — ("ловля на живца"), когда человека обманывают, вводят в заблуждение. Такие сайты, конечно, блокируют.

Но всё равно человеку нужно быть очень бдительным, потому что чаще всего, когда предлагается что-то купить, то требуется перевести деньги на карту.

Нужно понимать, что когда вы переводите с карты на карту, то вы просто дарите человеку деньги, и доказать, что он не продал вам вакцину, будет практически невозможно.

Конечно, технические средства, административные в этом вопросе работают давно, и они касаются не только обмана вокруг вакцин, но и многих других товаров.

Всё, что касается жизни и здоровья, нужно, конечно, сверять с официальными источниками: с Минздравом, с источниками, носящими профессиональный характер медицинской направленности. Они обычно носят именно информационный характер: ничего не продают, а просто объясняют, где это можно купить, если это надо покупать. И это не одна ссылка в какой-то монопольный магазин или монопольный сайт. Здесь тоже должна быть возможность конкуренции.

Но, повторюсь, самое главное — это, конечно, обращать внимание на то, как принимаются платежи, куда они принимаются, что за юридическое лицо. И ни в коем случае не проводить деньги, если вам предлагают перечислить их на карту", — пояснил собеседник "Правды. Ру".