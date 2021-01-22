Психолог: "чёрные вдовы", дети, брак и локдаун

Специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин, психолог Алиса Метелина делится своими соображениями насчёт поверья о том, что овдовевшие женщины способны приносить несчастья своим новым избранникам.

Как распознать "черную вдову"

Чем длиннее за подобной вдовой тянется шлейф из умерших мужчин, тем более она опасна. Откуда взялись такие предположения и чем они в действительности обусловлены?

Иногда вослед таким женщинам приходится слышать эпитет "чёрная вдова", который отсылает наши фантазии к образу паучихи, пожирающей после совокупления самца. Впрочем зоологи не сходятся на количестве убиенных этим пауком. Однако в чём провинились несчастные вдовы с непростой личной судьбой?

Суеверные люди не приглашают вдов на свадьбы, будто бы они прокляты. Есть ли признаки, по которым можно определить таких женщин?

Как подыскать себе партнёра, чтобы впоследствии избежать разочарования? Чем отличается разочарование в браке от разочарования в самом браке? Не стоит строить иллюзии. Как проверить будущего партнера?

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