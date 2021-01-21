План Навального не сработал: заседание по иску Пригожина перенесли

В пресс-службе компании "Конкорд" рассказали о прошедшем заседании по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному.

Напомним, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Пригожин подал против Алексея Навального, призвав последнего ответить за оскорбительные высказывания в свой адрес. Предприниматель потребовал от главы ФБК (признан в РФ иноагентом) возместить моральный ущерб в размере 5 миллионов рублей за клевету.

Согласно сообщению, опубликованному в официальной группе пресс-службы, представители Навального настаивали, что все заявления их подзащитного основывались на интернет-источниках, а также статьях в СМИ. После чего попросили суд приобщить к делу эти публикации, на что суд ответил отказом, так как данные из Сети не являются доказательствами по делу и, соответственно, непроверенные факты ложатся в основу заявлений Алексея Навального, сделанных в видео и текстовом формате.

Юристы отмечают, что такие предложения со стороны ответчика больше похожи на попытки каким-либо образом избежать ответственности за свои действия. После того, как суд не поддержал Алексея Навального, его адвокаты попросили отсрочку по делу. Заседание перенесли на 16 февраля.

К настоящему моменту Евгений Пригожин подал в суд 10 исков к Алексею Навальному и его соратникам, на общую сумму 77 млн рублей. Незадолго до этого, в Симоновском районном суде Москвы состоялось предварительное рассмотрение иска к блогеру и его соратнице Любови Соболь, по итогам которого бизнесмен констатировал, что Навальный и Соболь — "болтуны, которые отказались от своих слов при первой же опасности".