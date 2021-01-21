В России начались массовые проверки квартир с целью выявить незаконные перепланировки. Ситуацию в интервью "Правде. Ру" прокомментировал первый заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.

"Есть некоторые моменты, связанные с перепланировкой квартир, которые угрожают безопасности собственников и жильцов многоквартирных домов. Здесь речь идёт о целом ряде аспектов.

Это снос несущих стен, несущих конструкций, несоблюдение правил безопасности при монтаже внутриквартирного газового оборудования, а также различного рода особенности ремонта, которые ставят под угрозу жизнь соседей, причём соседи об этом даже не знают.

Например, некоторые умельцы умудрятся в многоквартирном доме построить себе небольшой бассейн, что, конечно, может привести к трагедии в любой момент, поскольку ни один многоквартирный дом, как правило, не рассчитан на то, что там будет бассейн у жителя 4-го или 7-го этажа.

Поэтому законодатель обратил внимание на эти проблемы.

Есть такой порядок инспекционных проверок, которые не зависят только от волеизъявления собственника. Но я, отнюдь, не уверен, что такие инспекционные проверки уже начались. Для этого нужно, чтобы стабилизировалась ситуация с пандемией коронавируса

Во-вторых, пока мы в Общественной палате, по крайней мере, не видим ни результатов, ни текущих обзоров таких проверок. Хотя, ещё раз повторю, очень важно, чтобы все работы в многоквартирных домах проводились при должном уровне контроле, не нарушали технологии безопасности, не приводили к угрозе жизни и здоровью других жильцов многоквартирного дома", — пояснил собеседник "Правды. Ру".