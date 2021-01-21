В России зафиксировано несколько фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от COVID-19, в том числе и препараты, официально не продающиеся на территории нашей страны, например Pfizer и Moderna.
Уже за первые 12 дней 2021 года было выявлено более тысячи фейковых объявлений, связанных с коронавирусом. Большая часть из них посвящена продаже справок об отсутствии этого заболевания, сообщила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
Эксперты предостерегают россиян о покупок вакцины от коронавируса в интернете. Уже в конце января у всех граждан будет доступ к российской вакцине.
"Чтобы не стать жертвой мошенников и в этом, и в остальных случаях, необходимо всегда соблюдать простые антифишинговые правила. Не поддавайтесь на провокации, не переходите по подозрительным ссылкам в письмах или СМС-сообщениях. Всегда внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых собираетесь ввести свои данные или тем более совершить оплату онлайн", — подчеркнул Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.