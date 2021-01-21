Роскачество предупредило россиян о ковидном мошенничестве

В России зафиксировано несколько фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от COVID-19, в том числе и препараты, официально не продающиеся на территории нашей страны, например Pfizer и Moderna.

Уже за первые 12 дней 2021 года было выявлено более тысячи фейковых объявлений, связанных с коронавирусом. Большая часть из них посвящена продаже справок об отсутствии этого заболевания, сообщила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Эксперты предостерегают россиян о покупок вакцины от коронавируса в интернете. Уже в конце января у всех граждан будет доступ к российской вакцине.

Как не стать жертвой мошенников?