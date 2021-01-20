В Подмосковной школе зафиксировано массовое заболевание учеников

В одной из подмосковных школ произошло массовое заболевание учащихся. На данный момент точный диагноз пока неизвестен, а пострадавшие дети находятся под наблюдением.

Ученики школы №5 Электростали обратились за медицинской помощью. Как оказалось, накануне, 19 января, у детей началась рвота, а сегодня у некоторых поднялась температура до 38 градусов. У всех учеников наблюдаются симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии. При этом половина заболевших детей не питаются в школьной столовой.

Поставщиком горячего питания в данном образовательном учреждении выступает ООО "КП Экопродукт". Стоит отметить, что в подобных случаях проблему начинают искать в первую очередь именно в точках питания. Однако здесь пока рано говорить об отравлении: нельзя также исключать и рота- или норовирусную инфекцию, которые можно подхватить где угодно. Заболевания такого типа не зря называют болезнью немытых рук.

Такие заболевания встречаются как у детей, так и у взрослых, однако у вторых она проходит куда легче. Чаще всего симптомами инфекционных заболеваний считаются рвота, повышенная температура, озноб и диарея. Однако в отличие от обычного отравления, вирус ослабляет организм на более длительное время (от недели и более).

Сейчас надзорные органы расследуют произошедшее в подмосковной школе. Пострадавшие дети находятся дома в удовлетворительном состоянии под надзором медработников.