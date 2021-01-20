РКН потребовал от соцсетей пресекать вовлечение детей в протесты

В социальной сети "ВКонтакте" были выявлены случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети "ВКонтакте" незамедлительно принять меры по пресечению действий, вовлекающих несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Это было сделано на основании соответствующего требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

"В социальную сеть "ВКонтакте" направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", — сообщил Роскомнадзор.

Ранее аналогичное уведомление Роскомнадзор направил в TikTok. В этой социальной сети также были выявлены материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

"Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", — говорится в уведомлении.

Кроме того, ведомство обратилось ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряжённых с опасными для детей последствиями.