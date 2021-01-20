Онищенко: введение "ковид-паспортов" - пустая трата бюджетных денег

Введение в России "ковид-паспортов" — пустая трата бюджетных средств. Кроме того, информация о перенесённых заболеваниях не подлежит разглашению. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Медицинская форма, которую используют при проведении прививок, соответствует международным требованиям, она известна во всех странах мира, так как была заверена экспертами ВОЗ.

"Что касается записи о перенесённом заболевании, то это личное дело каждого гражданина, это нельзя обязать записывать куда-либо", — заявил Онищенко.

Онищенко выступил в поддержку включения в трудовой договор некоторых категорий россиян пункта о необходимости делать прививку от коронавируса.

Ранее врач-иммунолог назвал группы россиян, которых нужно прививать от COVID-19.