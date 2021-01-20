Театры и музеи будут открываться с разрешения главных санитарных врачей

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главных санитарных врачей.

"Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона", — отметила она, отвечая на вопрос представителей СМИ, когда могут открыться федеральные театры и музеи.

Так, московские театры и музеи возобновят свою работу при получении соответствующего сигнала из оперштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении до 21 января всех коронавирусных ограничений в столице, кроме дистанционного обучения школьников.

Согласно приказу, размещенному на сайте Минкультуры РФ, ограничения сохраняются и в федеральных учреждениях культуры.