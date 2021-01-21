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Кровавое воскресенье - вершина русского либерализма

Общество » День в истории

Историк Евгений Спицын рассуждает о причинах и последствиях такой важной вехи в отечественных анналах, как Кровавое воскресенье 1905 года. Дело не только и не столько в событиях столетней давности, сколько в актуальности тех вопросов, которые возникают в настоящее время.

Кровавое воскресенье - апогей либерализма или начало профсоюзного движения в России

После убийства эсерами министра внутренних дел Вячеслава Плеве, его преемник Пётр Святополк-Мирский начал заигрывать с народом, потому что считал: ситуация настолько "обострится", что "скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных и надзирающих". С 1902 года начальник особого отдела департамента полиции Сергей Зубатов начал поощрять создание рабочих организаций по всей стране.

Согласно утверждённому царским министерством внутренних дел от 15 февраля 1904 года уставу, членами "Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга" — проправительственной легальной рабочей монархической организации, основанной агентом охранки священником Гапоном по образцу зубатовских организаций, — могли быть рабочие "непременно русского происхождения и христианского вероисповедания".

Церковное начальство в лице митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского) отрицательно относилось к деятельности Гапона в "Собрании", но тот имел покровителей среди крупных чинов МВД.

Из текста петиции, написанной Гапоном вкупе с оппозиционной интеллигенцией, прежде всего социал-демократами и журналистами:

"Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать".

После расстрела мирного шествия в январе 1905 года в 66 городах России в стачках участвовало 444 тысяч человек.

"В этом пробуждении колоссальных народных масс к политическому сознанию и к революционной борьбе и заключается историческое значение 22 января 1905 года" (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 30, с. 310).

Евгений Спицын обращает внимание зрителей на то, что после отъезда царя из Зимнего дворца в Царское Село над столичным зданием не был убран императорский штандарт, как это полагалось делать всякий раз, когда царственная чета покидала Петербург. Вероятнее всего, отвечавший за это дворцовый комендант не сделал этого по чьему-то приказу.

Собеседник "Правды.Ру" выразил пожелание, чтобы "власть всегда была готова к диалогу с народом", чтобы избегать в будущем подобных трагедий.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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