Роспотребнадзор предупредил россиян о нашествии тараканов

В год обычно наблюдается два пика роста числа тараканов, и первый из них уже приближается — он наступит в феврале, предупреждает Роспотребнадзор.

Проникновение этих насекомых в жилые дома почти невозможно избежать, сообщила в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Тараканы всегда находятся в поисках мест, где есть вода, чтобы они могли отложить яйца. Личинки этих насекомых развиваются примерно три месяца.

Избавиться от тараканов вполне реально. Главное — установить сетки на вентиляции в квартире. Обычно отверстия расположены на кухне и в ванной комнате. В этих местах и собираются усатые паразиты.

Если же насекомые уже проникли в квартиру, то можно использовать пищевые приманки.

Что касается химикатов, которые используют специальные службы, то у тараканов со временем к ним формируется резистентность.