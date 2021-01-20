Иностранцам запретят обращаться к российским суррогатным матерям

Иностранные граждане не смогут воспользоваться услугами российских суррогатных матерей. Такое решение приняли депутаты Госдумы.

"Право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ", — говорится в тексте документа.

Право на получение услуг суррогатных матерей имеют только граждане, состоящие в официальном браке. При этом возраст супругов не должен превышать 55 лет и быть ниже 25 лет.

Также родить ребёнка таким образом могут пары, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно зачать ребёнка. Это должен подтвердить консилиум врачей.

Законопроект пока ещё не внесен на рассмотрение палаты, сообщает ТАСС.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что Россия — оазис суррогатного материнства.