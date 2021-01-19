В России могут появиться передвижные аптеки, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на пленарном заседании Госдумы.

О том, какова цель создания "аптек на колёсах", в интервью "Правде. Ру" рассказал член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Речь идёт о необходимости обеспечения лекарственными препаратами жителей населённых пунктов, расположенных в труднодоступных районах, где сегодня вообще нет никаких аптек, а содержание постоянной аптеки нерентабельно.

Как вариант, у нас уже есть передвижные ФАПы, то есть мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Если это ещё совместить с возможностью приобретения или продажи лекарств, то для многих жителей маленьких сёл это будет очень хорошее подспорье", — пояснил собеседник "Правды. Ру".