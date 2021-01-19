Россияне, которые в ближайшее время уйдут на заслуженный отдых, перечислили блага, которые им необходимы на пенсии.
98% респондентов заявили, что им хотелось бы иметь собственное жильё. 97% считают, что на пенсии важно иметь возможность получать качественные медицинские услуги.
96% опрошенных оценили важность хорошего питания. Причём многие выразили желание почаще бывать в кафе и ресторанах.
На четвёртом месте находятся хобби и спорт, а на пятом — театры и выставки.
Такие данные приводят аналитики НПФ Сбербанка, проводившие опрос.
Что касается размера комфортной для жизни пенсии, то большинство опрошенных считают, что для счастья достаточно 45 тыс. рублей в месяц.
Жители Москвы сообщили, что им необходимо не менее 65 тыс. рублей в месяц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян-предпенсионеров будут уведомлять о вероятном размере пенсии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.